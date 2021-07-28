Первый поединок между командами рассудит бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом.

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На линиях ему будут помогать соотечественники Раду Гингуляк и Себастьян Георге. Четвертым арбитром выступит Андрей Кивулете.

Последний раз судьба сводила Шахтер с бельгийскими клубами в сезоне-2016/2017. Соперником дончан в групповом турнире Лиги Европы был Гент (5:0 и 5:3).

Всего "оранжево-черные" провели с клубами из Бельгии 12 матчей, в которых одержали 6 побед и потерпев лишь одно поражение.

Арбитр уже судил матч Шахтера

В последний раз на матчах украинских клубов Хацеган работал в сезоне 2020/21. Румынский арбитр был назначен на поединок 5 тура Лиги чемпионов, в котором Шахтер победил Реал – 2:0.

Первая игра Генк – Шахтер состоится 3 августа в Бельгии. Начало – в 21:00.