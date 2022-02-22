Матч Динамо в Юнацькій лізі УЄФА перенесли через агресію Росії
22 лютого 2022 , 17:46Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "ТАЙНЫ ФУТБОЛА"
Домашній матчі київського Динамо в Юнацькій лізі УЄФА проти лісабонського Спортінга було перенесено на іншу дату.
Запланований на 2 березня поєдинок 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА між київським Динамо та Лісабонським Спортингом пройде на тиждень пізніше.
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Проте місце проведення матчу не змінилося. Як і планувалося спочатку, ця гра пройде на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Втім, джерело стверджує, що думка УЄФА може змінитися у зв'язку із загрозою безпеці України з боку РФ.
Переможець протистояння Динамо та Спортингу у чвертьфіналі змагань зіграє з переможцем у парі датського Мідтьюлланда та португальської Бенфіки.
Як Динамо завершило груповий раунд
- Динамівці потрапили в одну з найскладніших груп етапу. Команда Костюка зіграла проти Бенфіки, Барселони та Баварії. Мало людей вірили у прохід далі, але кияни зруйнували усі прогнози.
- Динамо завершило раунд на другому місці у групі, поступившись лише португальській Бенфіці. Відставання від "орлів" склало лише два очки.
- Київський клуб за шість турів заробив 13 пунктів (чотири перемоги, одна мирова та одна поразка). Різниця голів склала 14:3.