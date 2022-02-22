Матч Динамо в Юнацькій лізі УЄФА перенесли через агресію Росії

Домашній матчі київського Динамо в Юнацькій лізі УЄФА проти лісабонського Спортінга було перенесено на іншу дату.

Запланований на 2 березня поєдинок 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА між київським Динамо та Лісабонським Спортингом пройде на тиждень пізніше.

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Проте місце проведення матчу не змінилося. Як і планувалося спочатку, ця гра пройде на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Втім, джерело стверджує, що думка УЄФА може змінитися у зв'язку із загрозою безпеці України з боку РФ.

Переможець протистояння Динамо та Спортингу у чвертьфіналі змагань зіграє з переможцем у парі датського Мідтьюлланда та португальської Бенфіки.

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