Вербич вірить у мирне небо над Україною

Словенський легіонер Динамо зізнався, що не міг навіть подумати, що буде чути таку страшну інформацію про країну, у якій виступає, де живе його сім'я. Беньямін Вербич хоче, щоб все закінчиться миром і справа не дійшла до військових дій.

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Футболіст сподівається, що представникам країн вдасться мирно врегулювати стосунки між собою. Динамівець зазначив, що така ситуація лякає легіонерів команди, які мають намір покинути територію України, якщо війна таки розпочнеться.

Єдине, що ми можемо зробити, це сподіватися на дипломатичні угоди. Я зараз за кордоном, але моя сім'я в Києві. Більшість моїх одноклубників розглядають можливість ненадовго покинути Україну на випадок, якщо дійсно почнеться війна,

– сказав Вербич.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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"Сподіваюся, що все вирішиться мирним шляхом"

За словами гравця, у київському клубі ніхто не панікує. Вербичу здається, що паніку більше розводять у просторах інтернету, ніж у реальному житті.

Українські футболісти Динамо заспокоюють своїх партнерів по команді з інших країн. Вони зазначають, що військові дії в Україні розпочались ще з 2014 року.

Чогось всі були впевнені, що цей конфлікт не пошириться далі. Однак в останні дні вони також трохи більше нервують і думають про те, що відбудеться, якщо станеться найгірше. Незручне напруження дійсно є, але мені все ж здається, що все більше людей дотримуються думки, що війни не буде. Я і сам дуже сподіваюся, що все вирішиться мирним шляхом,

– додав футболіст "біло-синіх".

До слова. Баскетбольний клуб Харківські Соколи залишився без гравців із США. Баскетболісти покинули Україну через військову загрозу зі сторони Росії.

Кар'єра Вербича в Україні