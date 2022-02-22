Запланированный на 2 марта поединок 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА между киевским Динамо и Лиссабонским Спортингом пройдет неделей позже.
К слову Игроки Динамо рассматривают возможность покинуть Украину в случае войны, – легионер Вербич
Однако место проведения матча не изменилось. Как и планировалось сначала, эта игра пройдет на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Впрочем, источник утверждает, что мнение УЕФА может измениться из-за угрозы безопасности Украины со стороны РФ.
Победитель противостояния Динамо и Спортинга в четвертьфинале соревнований сыграет с победителем в паре датского Мидтьюлланда и португальской Бенфики.
Как Динамо завершило групповой раунд
- Динамовцы попали в одну из самых сложных групп этапа. Команда Костюка сыграла против Бенфики, Барселоны и Баварии. Мало людей верили в проход, но киевляне разрушили все прогнозы.
- Динамо завершило раунд на втором месте в группе, уступив только португальской Бенфике. Отставание от "орлов" составило всего два очка.
- Киевский клуб за шесть туров заработал 13 пунктов (четыре победы, одна мировая и одно поражение). Разница голов составила 14:3.