Матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Челсі – Порту завершився словесною перепалкою тренерів

Челсі 13 квітня мінімально програв Порту у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, але пройшов у півфінал. Поєдинок завершився розмовою наставників на підвищених тонах.

Перепалка між тренерами

Після поєдинку сталась невеличка сутичка у центрі поля між футболістами. Однак до масштабної бійки справа не дійшла.

Більше про матч Челсі програв Порту у компенсований час, але вийшов у півфінал Ліги чемпіонів: відео

Все почалось з того, що тренер Челсі Томас Тухель сказав щось у сторону тренера Порту Сержіу Консейсау. Останній не надто зрозумів, що саме мав на увазі його співбесідник. За словами Консейсау, це точно було щось образливе, тому він повідомив про це рефері та те, що його асистент чув усі слова Тухеля.

Сталася невелика суперечка між тренерами, а потім раптово усі почали йти за мною. Я-то думав, що це залишиться між ним і мною, але, очевидно, що це не так. Однак нічого поганого не сталося,

– заявив фахівець лондонського клубу.

Матч завершився мінімальною перемогою Порту (0:1). Єдиний гол за португальців забив у компенсований арбітром час Мехді Таремі. Нападник красивим ударом через себе відправив м'яч прямо у дев'ятку воріт клубу з Лондона.

Навіть така звитяга не дозволила Порту вийти у півфінал Ліги чемпіонів. Челсі за сумою двох зустрічей (2:1) зумів вийти в 1/2 фіналу турніру.

Відео після матчу Челсі – Порту