Перепалка между тренерами

После поединка произошла небольшая стычка в центре поля между футболистами. Однако до масштабной драки дело не дошло.

Больше о матче Челси проиграл Порту в компенсированное время, но вышел в полуфинал Лиги чемпионов: видео

Все началось с того, что тренер Челси Томас Тухель сказал что-то в сторону тренера Порту Сержиу Консейсау. Последний не слишком понял, что именно имел в виду его собеседник. По словам Консейсау, это точно было что-то обидное, потому он сообщил об этом рефери и то, что его ассистент слышал все слова Тухеля.

Произошел небольшой спор между тренерами, а потом внезапно все начали идти за мной. Я-то думал, что это останется между ним и мной, но, очевидно, что это не так. Однако ничего плохого не произошло,

– заявил специалист лондонского клуба.

Матч завершился минимальной победой Порту (0:1). Единственный гол за португальцев забил в компенсированное арбитром время Мехди Тареми. Нападающий красивым ударом через себя отправил мяч прямо в девятку ворот клуба из Лондона.

Даже такая доблесть не позволила Порту выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Челси по сумме двух встреч (2:1) сумел выйти в 1/2 финала турнира.

Видео после матча Челси – Порту