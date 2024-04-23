Александра Еала – Леся Цуренко 2:1 (2:6, 6:4, 6:4)

Четверо наших землячок стали сіяними на турнірі, тож розпочнуть змагання з 1/32 фіналу. Єдиною, хто виступив у першому колі стала Леся Цуренко, пише 24 Канал.

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Вона зустрічалася з 18-річною філіппінкою Александрою Еалою. Це був перший очний поєдинок між тенісистками, який, на жаль, закінчився сенсаційною поразкою українки.

Старт матчу видався дещо нервовим для Лесі. Вона поступалася 0:1 та мала проблеми на своїй подачі, але змогла відіграти брейк-поінт, після чого зробила брейк під нуль та згодом упевнено забрала партію з рахунком 6:2.

Проте другий сет видався набагато складнішим для українки. Вона постійно наздоганяла свою суперницю, яка двічі вела з брейком. Вирішальним став 10 гейм, у якому тричі був рахунок рівно, але з третьої спроби Александра Еала таки реалізувала сетбол.

Вирішальна партія, як і друга, розпочалася з двох виграних геймів юною філіппінкою. Утім, Леся одразу відігралася та навіть мала перевагу 3:2 й 4:3 з брейком, але кінцівка залишилася за Еалою. Вона забрала 3 наступні гейми та здобула перемогу, використавши перший матчбол.

Протягом матчу Леся Цуренко не зробила жодного ейса при 3 подвійних помилках, реалізувала 7 з 12 брейк-поінтів та виграла 7 із 14 геймів на своїй подачі. Поєдинок тривав 2 години 23 хвилини.

Довідка. Мастерс у Мадриді триватиме до 5 травня. Чинною переможницею турніру є Арина Сабалєнко, яка в тогорічному фіналі переграла Ігу Швьонтек.

Зазначимо, що в 1/32 фіналу Александра Еала зіграє проти 30-ї ракетки світу румунки Сорани Кирсті.