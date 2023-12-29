Олімпійська призерка показала, як Росія зруйнувала її колишнє житло в Одесі: жахливе фото
Джерело:інстаграм Олени Кравацької
Україна продовжує оговтуватись після жахливої ночі 29 грудня. Росія тероризувала українські міста від глибокої ночі до самого ранку.
Одразу у декількох українських містах ворожі цілі влучили у житлові будинки, де до 29 грудня панувало мирне життя. Одна із 158 випущених ворогом повітряних цілей (114 були знищені українськими захисниками неба) зруйнувала одразу декілька будинків в Одесі.
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Раніше у цьому будинку жила олімпійська призерка
Місто, яке вважають столицею гумору в Україні, є багатим на талановитих українських спортсменів. Зокрема, каратистка Анжеліка Терлюга, яка дуже емоційно прокоментувала обстріл України. Чимало наших атлетів свого часу проживали у цьому чудовому місті. Серед таких спортсменів є й українська фехтувальниця Олена Кравацька.
Срібна призерка Олімпіади-2016 у командній шаблі виклала світлину житлового будинку в Одесі, куди влучила ворожа ціль. Фехтувальниця пригадала, як раніше жила із сім'єю саме у цьому зруйнованому окупантами корпусі.
Одеса. Це дім, в якому я прожила з сім'єю 6 років і саме мій корпус, переїхали ми звідти після війни. Я не можу повірити, сльози на очах,
– описала свої емоції Кравацька.
Росія влучила у колишній будинок Кравацької / Скриншот із інстаграму фехтувальниці
Обстріл Одеси 29 грудня: головне про удар Росії та наслідки
- Ворог тероризував Одесу ще з вечора 28 грудня, коли випустив групу "Шахедів" із Чорного моря. Перші вибухи пролунали близько 22:30, а відбій – о 01:51, 29 грудня.
- Вранці 29 грудня атака на місто та загалом Україну продовжилась. Але тепер вже ракетами.
- Ворог поцілив у житлові будинки мирних жителів, один із яких можуть знести. Внаслідок ворожої атаки загинуло троє людей, ще 26 – постраждали.