Завдяки нашим героям 114 ворожих цілей було ліквідовано. Однак російський удар приніс чимало горя в українські родини та цивільну інфраструктуру. Сотні сімей залишились без домівки над головою, хтось втратив рідних, а у когось постраждали знайомі.

До теми "Росіяни – звичайні терористи": як зірки спорту реагують на масований обстріл України 29 грудня

Терлюга: Одне бажання на всі свята – кінець війні

Також зруйнована чимала кількість інфраструктури: лікарня, пологовий будинок, ТЦ, транспортне депо…

Українські зірки спорту на власному тілі відчули усі жахіття російської агресії. Найтитулованіша каратистка України та й світу Анжеліка Терлюга дуже емоційно прокоментувала ворожу атаку ворога 29 грудня.

Її рідне місто Одеса неабияк постраждало від ворога. Росіяни поцілили у житлові будинки, в одному з яких раніше проживала українська фехтувальниця Олена Кравацька.

Коли вже здохне це зло?! Одне бажання на всі свята – кінець війні, кінець вбивств, кінець страждань, покарання конч*ним терористам. Це ж йо***ий пі***ць. Ху***ть всю країну. Ненавиджу всіма фібрами душі раш*нських тварюк. Немає ні злості, ні сил. Робимо донати, допомагаємо тим, хто нас може врятувати, іншого вибору немає,

– написала каратистка.

Реакція Терлюги на обстріл України / Скриншот із соцмереж

Внаслідок влучання кількість загиблих зросла до трьох, а постраждалих наразі 17 осіб. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що це не єдине влучання ворога по житловому домі у їх місті. Також постраждав один із триповерхових будинків.

Загалом через ворожу атаку постраждало чимало житлових будинків у декількох українських містах – Києві, Харкові, Конотопі...