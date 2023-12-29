Ворог розпочав масовану атаку із запуску "Шахедів" одразу із двох північних напрямків. На щастя, завдяки нашим героям вдалось збити 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Однак на цьому неспокійна ніч для українців не закінчилась, росіяни продовжили тероризувати мирне населення та цивільну інфраструктуру, повідомляє 24 Канал.

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Як спорт відреагував на масований обстріл України

Близько 03:00 росіяни підняли у небо бомбардувальники Ту-95МС (йшла мова про 18 літаків). На рубежі пуску вони вийшли близько 06:00. Згодом ворог ще й застосував дальні бомбардувальники Ту-22М3. А вже о 06:30 у небо підійняли ще й 5 винищувачів МіГ-31К, які запустили 5 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Захисники українського неба видали неймовірний результат, знищивши 114 із 158 повітряних цілей.

Ворог вкотре довів, що є справжнім терористом для якого немає нічого святого. Росіяни поцілили у пологовий будинок у Дніпрі, знищили лікарню у Харкові, пошкоджена транспортна інфраструктура, торговий центр і це далеко не весь перелік того, що знищили окупанти у ніч на 29 грудня.

Одразу декілька влучань у житлові багатоповерхівки зафіксовані у декількох українських містах (Києві, Одесі, Конотопі). На жаль, є загиблі і постраждалі. У 8 областях України через сьогоднішню атаку Росіє спостерігаються аварійні відключення світла.

Українські спортсмени теж опинились під атакою ворога. Тому із самої ночі атлети активно реагують на масований ворожий обстріл у своїх соцмережах, аби вкотре показати світовій спільноті нові жахіття "русского міра".

Перша ракетка України Еліна Світоліна звернулась до українців із пропозицією конвертувати свою злість у донати.

Друзі, сьогодні ворог атакував всю Україну. Є загиблі та постраждалі, мої щирі співчуття… Саме зараз ми маємо єднатися та продовжувати підтримувати наших військових. Прошу вас долучитися до мого збору на антидронову систему для бригади "Хартія". Разом ми сильніші за ворога. Слава Україні!

– написала Світоліна.



Світоліна закликала донатити на армію / Скриншот із інстаграму тенісистки

Колишній український тенісист Олександр Долгополов, який взяв до рук зброю, порівняв росіян із терористами, які поцілили у торговий центр у Дніпрі.

Росіяни – звичайні терористи. Втративши військовий корабель та близько 50-70 загиблих моряків, клоуни борються з торговими центрами,

– написав Долгополов.

Не менш емоційною була легкоатлетка Анна Рижикова, яка прокинулась у рідному Дніпрі від звуків вибухів. Спортсменка додала світлину пологового будинку у своєму рідному місті, куди влучив ворог.

Сьогодні прокинулася від звуків вибухів, російські ракети влучили в пологовий будинок, торговий центр і житлові будинки. Масований ракетний удар по Україні: Дніпро, Київ, Львів, Одеса, Харків. Багато вбитих і поранених. Немає слів, щоб описати, наскільки сильно ми ненавидимо росіян,

– підписала у сторіс спортсменка.

Також свої реакції на нічні та ранкові жахіття в Україні залишили інші зірки українського спорту – Марина Бех-Романчук, Наталія Морквич, Ольга Харлан, Леся Цуренко, Марта Костюк, Сергій Стаховський на багато інших.

Реакція спортсменів на масований обстріл України 29 грудня / Скриншоти із соцмереж