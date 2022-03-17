Машину моєї дівчини обстріляли, її знайомих – убили, – Долгополов про агресію окупантів

Олександр Долгополов повернувся в Україну, щоб захищати її від окупантів. Колишній український тенісист розповів історію про бездушних рашистів, які розстрілюють українців.

Долгополов: Вони вбивають мирних мешканців

33-річний колишній тенісист поповнить ряд українських захисників, які дають гідну відсіч російським загарбникам. Олександр Долгополов розповів, що відчуває до росіян.

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"Безумовно, коли ви їдете в таке місце, ви повинні знати, як поводитися зі зброєю. Не знаю чи знадобиться це вміння, але я точно знаю, що зможу захистити себе. Якщо мені доведеться брати участь у бою, то я стрілятиму і потраплю в ціль", – сказав екстенісист.

Машина дівчини Долгополова, у якій був також її син, була розстріляна окупантами. На щастя, ніхто не постраждав, але інші три машини поруч були знищені.

Ви питаєте, які емоції у мене були весь цей час? Злість. Моя дівчина намагалася виїхати зі своєю дитиною, це було 10 днів тому. Їхню машину обстріляли з автомата Калашникова або з чогось такого. З ними все гаразд, але три машини перед ними були знищені. Вони вбивають мирних мешканців, цілі сім'ї. Вона розповіла мені, що одну із знайомих їм сім'ю, вбили разом із дітьми та жінками. Тож ми просто відчуваємо гнів!,

– зізнався Долгополов.

Спершу Долгополов воював із росіянами на інформаційному просторі, допомагав українській армії технікою, а тепер сам повернувся в Україні, щоб борони її від агресора.

Нагадаємо, що інший колишній тенісист Сергій Стаховський вже теж взяв до рук зброю. Він зробив спільне фото з легендою тенісу Андрієм Медведєвим, зазначивши, що Медведєв теж готовий захищати Батьківщину.