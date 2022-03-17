Долгополов: Они убивают мирных жителей

33-летний бывший теннисист пополнит ряд украинских защитников, дающих достойный отпор российским захватчикам. Александр Долгополов рассказал, что чувствует к россиянам.

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"Безусловно, когда вы едете в такое место, вы должны знать, как обращаться с оружием. Не знаю понадобится ли это умение, но я точно знаю, что смогу защитить себя. Если мне придется участвовать в бою, то я буду стрелять и попаду в цель", – сказал экстеннисист.

Машина девушки Долгополова, у которой находился также ее сын, была расстреляна оккупантами. К счастью, никто не пострадал, но остальные три машины рядом были уничтожены.

Вы спрашиваете, какие эмоции у меня были все это время? Злоба. Моя девушка пыталась уехать со своим ребёнком, это было 10 дней назад. Их машину обстреляли из автомата Калашникова или чего-то подобного. С ними все хорошо, но три машины перед ними были уничтожены. Они убивают мирных жителей, целые семьи. Она рассказала мне, что одну из знакомых им семью убили вместе с детьми и женщинами. Так что мы просто чувствуем гнев!,

– признался Долгополов.

Сначала Долгополов воевал с россиянами на информационном пространстве, помогал украинской армии техникой, а теперь сам вернулся в Украину, чтобы защитить ее от агрессора.

Напомним, что другой бывший теннисист Сергей Стаховский уже взял в руки оружие. Он сделал общую фотографию с легендой тенниса Андреем Медведевым, отметив, что Медведев тоже готов защищать Родину.