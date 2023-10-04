"Нерадзурри" благодаря единственному голу, автором которого стал на 62-й минуте Маркус Тюрам, минимально обыграли Бенфику 1:0. К сожалению, Анатолий Трубин творил чудеса в собственной штрафной, но не сумел сохранить свои ворота на "замке".

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Хвалят даже соперники

Однако игра украинского голкипера "орлов" в матче против Интера может только восхищать и получать положительные отзывы даже от соперников. Один из таких покинул звездный лидер итальянского гранда Лаутаро Мартинес.

26-летний аргентинский форвард похвалил Трубина после матча и припомнил его игру в донецком Шахтере.

Трубин – отличный вратарь. Когда он был в Шахтере, он тоже отбивал все. Я приветствовал его. Но Интер показал большой характер и желание победить во втором тайме. Мы счастливы, что победили перед своими болельщиками,

– заявил Мартинес.

Кроме соперников, игру Трубина в матче Лиги чемпионов отметили даже в УЕФА. Сразу два сейва украинца попали в подборку лучших во 2-м туре группового раунда еврокубкового турнира.

Хотя Бенфика не вывезла из Италии ни одного балла, но Анатолий уже точно реабилитировался за провал в стартовом туре группы ЛЧ. Напомним, что в матче против Зальцбурга голкипер сборной Украины "привез" пенальти в свои ворота и получил желтую карточку.

Бенфика после двух туров продолжает идти с баранкой в активе, занимая последнее 4-е место в группе "D". Португальский клуб остается единственным в этом квартете. Интер и Реал Сосьедад набрали уже по 4 балла, а Зальцбург – три.

Для Трубина игра против итальянского гранда стала пятой в футболке "орлов" – один "сухой" поединок и пять пропущенных голов.

Отметим, что Анатолий только 10 августа 2023 присоединился к Бенфике, подписав с ней контракт до конца июня 2028-го.