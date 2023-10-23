В індивідуальному розряді Марта Костюк зробила підйом на одну позицію. Тепер уродженка Києва посідає 39-те місце у світовому рейтингу WTA (1260 балів), повідомляє 24 Канал.

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Отримала почесне звання найкращої

Костюк є четвертою найкращою українкою у цьому списку.

А от у рейтингу парного розряду Костюк стала найкращою серед українських тенісисток. Марта підійнялась на 5-ть позицій та тепер займає 28-му сходинку (2456 очок).

Найближчою конкуренткою 21-річної Марти є 27-ма Мію Като із Японії. Між тенісистками різниця у 179 балів на користь японки.

Натомість Людмила Кіченок втратила аж сім позицій та посідає 35-те місце у рейтингу парного розряду.

У топ-100 також є інша сестра Кіченок – Людмила (55-те місце).

Лідерство у рейтингу парного розряду утримує американка Джессіка Пегула. Другою йде її земляка Корі Гоуфф. Трійку лідерок замикає Сторм Хантер із Австралії.

Слід відзначити, що у топ-20, на щастя, є лише одна тенісистка із Росії Вєра Звонарьова, яка виступає під нейтральним прапором (16-та позиція).