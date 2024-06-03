Відбере звання Світоліної: 21-річна тенісистка стане першою ракеткою України після Ролан Гаррос

Еліна Світоліна стала єдиною українкою, яка дісталась до 1/8 фіналу Ролан Гаррос. Однак цей виступ не зіграв на руку першій ракетці України.

Бронзова призерка Олімпіади-2024 з тенісу не змогла пробитись до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Франції. В 1/8 фіналу Еліна Світоліна поступилась у двох сетах 4-й ракетці світу із Казахстану Єлєні Рибакіній 4:6, 3:6.

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Зміна статусу найкращої тенісистки країни

Після цього вильоту у сітці Ролан Гаррос не залишилось жодної українки.

Після фінального матчу у Парижі дещо зміниться світовий рейтинг WTA. В онлайн-рейтингу Марта Костюк випереджає Еліну Світоліну та стане першою ракеткою України.

21-річна киянка посідає 18-те місце (2240 балів). Натомість Еліна йде 21-ю (2100 очок).

Даяна Ястремська займає 26-ту позицію 1712 пунктів), а Ангеліна Калініна – 46-та (1221 очок).

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