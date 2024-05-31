Коко Гофф – Даяна Ястремська 2:0 (6:2, 6:4)

Це була друга очна зустріч між суперницями. Поєдинок тривав трішки більше, ніж півтори години та закінчився, на жаль, знову на користь американки, пише 24 Канал.

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У першому сеті Коко Гофф майже не залишила шансів третій ракетці України. Вона взяла кожен гейм на своїй подачі, дозволивши Даяні Ястремській заробити тільки один брейк-поінт, який змогла відіграти. Сама ж американка оформила 2 брейки та комфортно виграла партію.

Другий сет розпочався з обміну брейками. Українка мала мінімальну перевагу з рахунком 2:1 й дійшла до 40:40 на подачі Гофф, проте не змогла піти у відрив, після чого програла ще 3 гейми.

Поступаючись 2:5 Ястремська ледь не зробила камбек. Вона перетворила рахунок на 4:5 та в десятому геймі мала 3 брейк-поінти, але, на жаль, фаворитка матчу змогла захистити подачу та пробилася до наступної стадії турніру.

Дивіться відеоогляд матчу Ястремська – Гофф

Зазначимо, що протягом поєдинку Даяна Ястремська зробила два ейси та одну подвійну помилку, реалізувала 2 з 11 брейк-поінтів та виграла 4 з 9 геймів на своїй подачі.

Цікаво. Для Даяни вихід в 1/16 фіналу став рекордним результатом на Ролан Гаррос. Раніше вона ніколи не долала перше коло ґрунтового "мейджора".

Нагадаємо, що на Ролан Гаррос в одиночному розряді серед українок залишилася тільки одна представниця. 1 червня в 1/16 фіналу Еліна Світоліна зіграє з Аною Богдан. Єдиний раз вони зустрічалися у квітні цього року на Кубку Біллі Джин Кінг і тоді перемогу здобула румунка у трьох сетах.