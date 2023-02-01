На фоні травмованого лідера: Манчестер Юнайтед підписав півзахисника Баварії

Манчестер Юнайтед не знадобилось багато часу, аби зайти підсилення у центр поля. На трансфері півзахисника наполягав сам Ерік Тен Гаг.

Через довгострокову травму одного з лідерів МЮ Крістіана Еріксена, "червоним дияволам" екстрено потрібна була заміна. Англійський клуб віднайшов її у лиці Марселя Забітцера.

Варте уваги Челсі оформило рекордний трансфер в АПЛ: він переплюнув 100-мільйонний перехід Мудрика

Достойна заміна лідеру

Австрійський півзахисник приєднався до "червоних дияволів" на правах оренди. Забітцер тимчасово виступатиме за Манчестер Юнайтед до кінця сезону, якраз від травми має відійти Крістіан Еріксен. У трансфері Забітцера зацікавлений головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг. Австрійський футболіст також дуже хотів пограти під його керівництвом, тому сторони легко досягли компромісу.

Забітцер універсальний гравець центра поля, тому він мав би впоратись з тим обсягом роботи, який виконував Еріксен. Зокрема, данець міг зіграти як нападника, так і опорного півзахисника, наприклад, у матчі з Арсеналом (2:3).

Кар'єра Марселя Забітцера