Арсенал – Манчестер Юнайтед 3:2

Голи: Нкетіа, 24, Сака, 53, Нкетіа, 90 – Решфорд, 17, Лісандро Мартінес, 58.

В АПЛ завершився центральний матчі 21 туру. Лідер турнірної таблиці Арсенал приймав одного з претендентів на чемпіонство в особі Манчестер Юнайтед, пише 24 канал.

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Обидва колективи підходили до зустрічі у відмінній формі. Хоча у манкуніанців було трохи більше кадрових проблем через травми Марсьяля, Далота, Санчо та дискваліфікацію Каземіро.

Втім саме манкуніанці були єдиною командою, яка змогла здолати "канонірів" у цьому сезоні АПЛ (3:1). З перших хвилин на полі з'явився українець Олександр Зінченко.

Перестрілка з перших хвилин

Останні зустрічі команд були дуже результативними (мінімум по 4 голи в трьох попередніх поєдинках). Тому суперники вирішили підтримати традицію і почали феєрію зі старту.

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Вже на 17 хвилині гості повели у рахунку. Решфорд наважився на дальній удар і підловив Рамсдейла на помилці, вразивши ближній кут. Для Маркуса це вже дев'ятий гол в останніх 9-ти іграх.

Втім Арсенал відповів доволі щвидко. Джака з флангу точно навісив на Нкетіа і тому ніхто не завадив головою розстріляти ворота Де Хеа. Розвинути свій успіх лондонцям вдалось по перерві.

Важлива роль Зінченка

На цей раз вже Сака вирішив розрядити свою гармату і у підсумку м'яч красиво ліг в дальній нижній кут воріт МЮ. Але всього за п'ять хвилин вже гості відновили паритет, коли після кутового Лісандро Мартінес встиг швидше за всіх зорієнтуватися у метушні та пробити головою.

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Коли здавалось, що гра наближається до нічиєї, своє слово сказав Зінченко. Українець знайшов простір на фланзі та точно прострілив на Едегора в центр. Удар Мартіна вийшов трохи неточним.

Але на шляху м'яча став Нкетіа, який добив його у ворота і приніс Арсеналу таку важливу перемогу. Вона дозволяє команді Артети впевнено себе почувати на першій сходинці, маючи 5 очок відриву від МанСіті та матч в запасі. А ось МЮ впав на четверту сходинку, пропустивши вперед Ньюкасл.