Данський півзахисник Крістіан Еріксен через травму вибув майже до кінця сезону. Гравець зможе допомогти Манчестер Юнайтед у боротьбі за медалі АПЛ тільки у заключних матчах.

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МЮ втратив лідера

Еріксену не вдалось уникнути серйозності травми, яку він отримав у 1/16 фіналу Кубка Англії у матчі проти Редінга. Півзахисник залишав стадіон на милицях, після того як на ньому сфолив колишній гравець Ліверпуля Енді Керрол. Лікарі "червоних дияволів" не можуть ще дати остаточної відповіді щодо терміну, на який вибув Еріксен. Та попередні обстеження дали зрозуміти, що лідер МЮ вилетів з футболу до початку травня.

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