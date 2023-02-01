Из-за долгосрочную травму одного из лидеров МЮ Кристиана Эриксена, "красным дьяволам" экстренно потребовалась замена. Английский клуб нашел ее в лице Марселя Забитцера.

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Достойная замена лидеру

Австрийский полузащитник присоединился к "красным дьяволам" на правах аренды. Забитцер будет временно выступать за Манчестер Юнайтед до конца сезона, как раз от травмы должен отойти Кристиан Эриксен. В трансфере Забитцера заинтересован главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг. Австрийский футболист также очень хотел поиграть под его руководством, поэтому стороны легко добились компромисса.

Забитцер универсальный игрок центра поля, поэтому он должен справиться с тем объемом работы, который выполнял Эриксен. В частности, датчанин мог сыграть как нападающего, так и опорного полузащитника, например, в матче с Арсеналом (2:3).

Карьера Марселя Забитцера