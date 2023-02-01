Из-за долгосрочную травму одного из лидеров МЮ Кристиана Эриксена, "красным дьяволам" экстренно потребовалась замена. Английский клуб нашел ее в лице Марселя Забитцера.
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Достойная замена лидеру
Австрийский полузащитник присоединился к "красным дьяволам" на правах аренды. Забитцер будет временно выступать за Манчестер Юнайтед до конца сезона, как раз от травмы должен отойти Кристиан Эриксен. В трансфере Забитцера заинтересован главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг. Австрийский футболист также очень хотел поиграть под его руководством, поэтому стороны легко добились компромисса.
Забитцер универсальный игрок центра поля, поэтому он должен справиться с тем объемом работы, который выполнял Эриксен. В частности, датчанин мог сыграть как нападающего, так и опорного полузащитника, например, в матче с Арсеналом (2:3).
Карьера Марселя Забитцера
- 28-летний футболист начал свой путь в родной Австрии. В частности, Забитцер сыграл при Адмире Рапиде.
- Хорошие выступить в родной стране посодействовали переходу в РБ Лейпциг, но Забитцер родной Австрии не оставил. Игрок сразу ушел в аренду в РБ Зальцбург.
- Затем игрок вернулся в Лейпциг, где провел пока лучший отрезок своей карьеры. У него за спиной 177 матчей и 40 забитых голов за "быков". Один из его мячей стал лучшим в гроповом этапе Лиги чемпионов.
- Сейчас универсальный игрок принадлежит мюнхенской Баварии, за которую провел уже 84 матча и 2 гола.