Хто виявиться сильнішим у дербі Франції Марсель – ПСЖ: букмекери назвали фаворита

У неділю, 7 лютого, відбудеться одне з найбільш принципових протистоянь у Франції – в гості до Марселя завітає ПСЖ. Букмекери дали свій прогноз на цей матч.

Матч між Марселем та ПСЖ носить назву Le Classique (Ле Класік), або ж дербі Франції. Це протистояння клубу з півдня країни проти гостей з півночі, провінції проти столиці.

Оце так Форварда ПСЖ пограбували на 400 тисяч євро, поки його команда грала на виїзді

Але цей матч привертає до себе увагу й іншим.

Бійка у першому колі та масове вилучення. Гра у третьому турі цього сезону закінчилася скандалом. У кінці матчу, коли вже йшов компенсований арбітром час, сталася сутичка між гравцями. У підсумку арбітр показав одразу п'ять червоних карток. З поля були вилучені Курзава, Паредес та Неймар у ПСЖ, а також Амаві та Бенедетто у Марселя. А вже після матчу Неймар звинуватив захисника Альваро у расизмі. Футболісти навіть влаштували перепалку в соцмережах. У цьому матчі, до слова, перемогу здобув Марсель. Тож ПСЖ прагне реваншу і за поразку, і за скандал.

Протести вболівальників Марселя та штурм тренувальної бази. 30 січня увага футбольного світу була прикута саме до південного французького міста. Тамтешні фанати влаштували мітинг. Декілька сотень осіб прийшли до бази команди. Вони палили фаєри. А після чого штурмом взяли базу. Були підпалені дерева, пошкоджено майно, розгромлено офіс тренера клубу Андре Віллаша-Боаша. А Альваро отримав ушкодження (так, саме той, якого Неймар звинувачував у расизмі). Матч проти Ренна, який був запланований на вечір, довелося перенести. Поліція розслідує цю справу.

Віллаш-Боаш зі скандалом подав у відставку. Вже після цього головний тренер подав у відставку. Він планував покинути команду в кінці сезону, коли в нього закінчувався контракт, але зробив це достроково. І не через погані результати команди (одна перемога за десять матчів та п'ять поразок, ганебний виліт з Ліги чемпіонів). А через трансфери в клубі. Без його відома керівництво не лише продавало провідних гравців, але й купляло їх на заміну тих. кого він особисто забракував. Віллаш-Боаш за це їх розкритикував на пресконференції, і тепер керівництво планує судитися з ним. Команду вже відмовилися очолити Рафаель Бенітес та Мауріціо Саррі.

На фоні цього ПСЖ виглядає просто чудовою командою. Але і вони готові до "сюрпризів". Серед таких – поразка аутсайдеру Лор'яну з рахунком 3:2. При цьому два голи вдалося забити лише з пенальті. Але з шести матчів в чемпіонаті Франції – команда виграла чотири. А між ними – ще й обіграла той же Марсель у матчі за Суперкубок Франції. Але в турнірній таблиці вони – лише треті. Першим йде Лілль, який випереджає парижан на три очки. Ліон же має на один бал більше.

Однак проблемою ПСЖ може стати чималий лазарет команди. Поза грою опинилися Бернат, Верратті, Діалло, Еррера, Маркіньос та Навас. Це шість гравців, яких можна вважати основними в команді.

Саме в такому стані команди підходять до чергової очної зустрічі. І лише відсутність фанатів на стадіоні (але не навколо нього) не робить цей матч просто палаючим. Але спекотно точно буде.

Зважаючи на все це, не дивно, що ПСЖ є фаворитом зустрічі. В букмекерській конторі Favbet ставку на перемогу ПСЖ приймають з коефіцієнтом 1,38. На те, що в дербі переможе Марсель – 7,70. Нічия у матчі – 5,50.

Експерти очікують і чималу кількість голів. ТБ 2,5 – лише 1,5. Натомість ТМ 2,5 – аж 2,55.

Матч Марсель – ПСЖ відбудеться в неділю, 7 лютого. Початок матчу о 22:00.