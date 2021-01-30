Футболіст Марселя отримав поранення під час штурму бази фанатами, матч команди перенесли: відео
Керівництву чемпіонату Франції довелося перенести на невизначений термін матч Марсель – Ренн через вболівальників. Вони влаштували протест та прорвалися на базу Марселя.
Джерело: 24 канал, L’Equipe, сайт Марселя
У суботу, 30 січня, Марсель мав провести домашній матч проти Ренна. Гра була запланована на 22:00 за київським часом.
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Але коли команда готувалася до цієї гри, вболівальники вийшли на масовий протест. Їх не задовольнити останні результати клубу – чотири поспіль поразки. Та й загалом невдалий виступ команди, де Марсель опустився всередину турнірної таблиці зі значним відставанням від зони Ліги чемпіонів.
З протестом вони прийшли до клубної бази. Після чого запалили фаєри. Від цього загорілося спочатку одне з дерев біля входу, а згодом й решта. А деякі фанати вирішили прорватися на територію бази.
Їм це вдалося. Вони потрапили всередину приміщення, у тому числі кабінет головного тренера команди Андре Віллаша-Боаша, звідки повикидали його речі. В Марселі збитки від діянь вболівальників оцінили в кілька сотень тисяч євро.
Фанати мали з собою і петарди, які запустили. Однак з них влучила у спину захиснику Альваро Гонсалесу. Він отримав травму.
Поки ж матч Марсель – Ренн перенесли. Коли гра відбудеться – ще невідомо.
У футбольному клубі звернулися до поліції з проханням розслідувати цю справу.
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