Неймар прокоментував бійку у матчі ПСЖ – "Марсель", суперник відповів на його звинувачення
Матч чемпіонату Франції між ПСЖ та "марселем" закінчився бійкою футболістів. Вже після гри Неймар, якого вилучили з поля, прокоментував цю ситуацію.
Нагадаємо, вже у компенсований арбітром час у матчі ПСЖ – "Марсель" сталася масова бійка. З поля були вилучені п'ятеро гравців. Серед них і Неймар. Бразилець завдав удару ззаду в голову Альваро Гонсалесу.
Як це було Матч ПСЖ та "Марселя" закінчився масовою бійкою: Неймар та ще 4 футболісти були вилучені – відео
Щоб розгледіти цей удар, арбітр вдався до допомоги відеоповтору.
Неймар же після матчу заявив, що на удар суперника ззаду вдався після того, як почув расистські висловлювання щодо себе.
"Шкодую лише про те, що не вдарив цього мудака по обличчю. VAR легко побачив мою "агресію". Тепер хотілося б побачити повтори моментів, де мене називають мавпою та суч*м сином", – написав Неймар в twitter.
Згодом на висловлювання Неймара відповів і Альваро Гонсалес.
"Немає місця расизму. Іноді потрібно навчитися програвати і приймати це на полі. Неймовірні три очки. Спасибі, родина", – опублікував відповідь Гонсалес.
Таке повідомлення ще більше розізлило Неймара.
"Ти не чоловік, раз не можеш визнати свою помилку. Поразки – частина спорту. Але образи та расизм? Ні, я проти цього. Я тебе не поважаю! Ти безхарактерний! Зізнайся, що ти сказав насправді... Будь чоловіком! Расист", – написав Неймар у відповідь.
Одразу після матчу та сутички на полі Неймар скаржився арбітру, що Альваро Гонсалес назвав його "грьобаним чорним" та "брудною мавпою".
Ще перед тим, у першому таймі, в Гонсалеса стався конфлікт з гравцем ПСЖ Ді Марією. Захисник "Марселя" стверджував, що суперник плюнув в його сторону.