Матч чемпіонату Франції між ПСЖ та "марселем" закінчився бійкою футболістів. Вже після гри Неймар, якого вилучили з поля, прокоментував цю ситуацію.

Нагадаємо, вже у компенсований арбітром час у матчі ПСЖ – "Марсель" сталася масова бійка. З поля були вилучені п'ятеро гравців. Серед них і Неймар. Бразилець завдав удару ззаду в голову Альваро Гонсалесу.

Як це було Матч ПСЖ та "Марселя" закінчився масовою бійкою: Неймар та ще 4 футболісти були вилучені – відео

Щоб розгледіти цей удар, арбітр вдався до допомоги відеоповтору.

Неймар же після матчу заявив, що на удар суперника ззаду вдався після того, як почув расистські висловлювання щодо себе.

"Шкодую лише про те, що не вдарив цього мудака по обличчю. VAR легко побачив мою "агресію". Тепер хотілося б побачити повтори моментів, де мене називають мавпою та суч*м сином", – написав Неймар в twitter.

Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

VAR pegar a minha “agressão” é mole ... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)... isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí ? — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

Згодом на висловлювання Неймара відповів і Альваро Гонсалес.

"Немає місця расизму. Іноді потрібно навчитися програвати і приймати це на полі. Неймовірні три очки. Спасибі, родина", – опублікував відповідь Гонсалес.

Таке повідомлення ще більше розізлило Неймара.

"Ти не чоловік, раз не можеш визнати свою помилку. Поразки – частина спорту. Але образи та расизм? Ні, я проти цього. Я тебе не поважаю! Ти безхарактерний! Зізнайся, що ти сказав насправді... Будь чоловіком! Расист", – написав Неймар у відповідь.

Você não é homem de assumir teu erro, perder faz parte do esporte. Agora insultar e trazer o racismo pra nossas vidas não, eu não estou de acordo. EU NÃO TE RESPEITO! VOCÊ NÃO TEM CARÁTER! Assume o que tu fala mermão ... seja HOMEM RAPÁ ! RACISTA — Neymar Jr (@neymarjr) September 14, 2020

Одразу після матчу та сутички на полі Неймар скаржився арбітру, що Альваро Гонсалес назвав його "грьобаним чорним" та "брудною мавпою".

Ще перед тим, у першому таймі, в Гонсалеса стався конфлікт з гравцем ПСЖ Ді Марією. Захисник "Марселя" стверджував, що суперник плюнув в його сторону.