Перша поразка Почеттіно: ПСЖ сенсаційно програв аутсайдеру Ліги 1
У матчі 22-го туру чемпіонату Франції ПСЖ сенсаційно програв Лор'яну – 2:3.
Джерело: 24 канал
Лор'ян – ПСЖ 3:2
Голи: Абергель, 36, Вісса, 80, Моффі, 90+2 – Неймар, 45, 57 (обидва – пен.)
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Несподівано в середині першого тайму парижанам довелося відіграватися з одним з аутсайдерів чемпіонату. Рахунок відкрив Абергель.
Неймар отримав можливість пробити відразу два пенальті. Бразилець впорався з обома ударами. Здавалося б, справа йшла до вольової перемоги гостей.
Однак скромний андердог виявився проти такого сценарію. Спочатку Вісса зробив рахунок знову рівним. А на останніх хвилинах Моффі встановив остаточний результат зустрічі – 3:2.
- Це перша поразка головного тренера парижан Маурісіо Почеттіно. Після призначення аргентинського фахівця команда чотири рази перемогла і один раз зіграла внічию.
- ПСЖ втратив нагоду обійти Ліон в турнірній таблиці і вийти в лідери чемпіонату. Лор'ян залишився в зоні вильоту.
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