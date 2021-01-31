У матчі 22-го туру чемпіонату Франції ПСЖ сенсаційно програв Лор'яну – 2:3.

Джерело: 24 канал

Лор'ян – ПСЖ 3:2

Голи: Абергель, 36, Вісса, 80, Моффі, 90+2 – Неймар, 45, 57 (обидва – пен.)

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Несподівано в середині першого тайму парижанам довелося відіграватися з одним з аутсайдерів чемпіонату. Рахунок відкрив Абергель.

Неймар отримав можливість пробити відразу два пенальті. Бразилець впорався з обома ударами. Здавалося б, справа йшла до вольової перемоги гостей.

Однак скромний андердог виявився проти такого сценарію. Спочатку Вісса зробив рахунок знову рівним. А на останніх хвилинах Моффі встановив остаточний результат зустрічі – 3:2.