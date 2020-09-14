Матч першого туру чемпіонату Франції між ПСЖ та "Марселем" закінчився не лише неочікуваним результатом, але й масовою бійкою за участі футболістів обох команд. Тож п'ять гравців покинули поле достроково через вилучення.

Сталося це на п'ятій з шести компенсованих хвилин до основного часу. Воротар "Марселя" вибивав м'яч. І в боротьбі за нього нападник гостей Бенедетто дещо грубо зіграв проти Паредеса. Останній не стерпів, і разом з Дракслером завалив суперника на газон.

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Вже після цього на місце сутички збіглися решта футболістів, у тому числі й воротарі. І між гравцями сталася масова сутичка. При цьому футболісти не лише штовхалися, але й зайнялися рукоприкладством. А деякі – і завдавати удари ногами.

Все це закінчилося тим, що п'ятеро футболістів отримали червоні картки. При цьому що Бенедетто та Паредес, які і провокували бійку – по жовтій картці. Але обоє гравців вже мали попередження в цьому матчі, тому теж були вилученні.

Отримав вилучення і Неймар. Бразилець підло завдав удар ззаду по голові супернику. Щоб побачити це порушення, арбітр навіть скористався допомогою VAR, після чого і вилучив гравця.

Достроково покинули поле також Курзава та Амаві, які мало не найбільше билися на полі.

Відео бійки гравців ПСЖ та "Марселя" на полі

Сам матч закінчився перемогою "Марселя". Єдиний гол на 31-й хвилині забив Товен.

Відеоогляд матчу ПСЖ – Марсель