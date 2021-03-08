Марс так Марс: Джойс погодився на бій з Усиком

Олександр Усик та Джо Джойс досі не можуть визначити сильнішого у ринзі, тому спробували позмагатися у вправності на території соцмереж.

Я готовий, Усик

Протягом останніх днів 34-річний Усик заявляє, що хоче провести бій проти Джо Джойса в Україні. Українець заявив, що чекає Джойса у Києві на НСК "Олімпійський".

Варте уваги Це було б великим святом для нашої країни, – Усик про бій в Україні

35-річний Джойс з гумором сприйняв заклик Усика та заявив, що чекає українця у Великій Британії. Усик з відповіддю не забарився.

Олександр запевнив, що "зводить Джойса у школу" на Марсі. Британець прийняв виклик українця.

"Я готовий, Усик", – відповів Джойс та додав своє обличчя до космонавта на "червоній планеті".

Що відомо про бій Усик – Джойс

Ідея поєдинку між Усиком та Джойсом пов'язана з протистоянням Тайсона Ф'юрі з Ентоні Джошуа. Усик – претендент на титул WBO Джошуа.

Однак Ентоні вирішив зустрітися з Ф'юрі. Тому у WBO вирішили, що Усик та Джойс, ймовірно, зустрінуться за титул тимчасового чемпіона.

Згодом Усик або Джойс зустрінуться з чинним володарем титулу, або ж просто отримають пояс, якщо чемпіон відмовиться від захисту.

Поки Усик і Джойс не домовилися про бій, адже під час переговорів виникли проблеми. Сторону Усика буцімто не влаштувала пропозиція Джойса.

Френк Уоррен, менеджер Джойса, припустив, що бій може відбутися у травні – червні 2021 року.



Усик – Джойс / Інфографіка Спорт 24