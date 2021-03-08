Марс так Марс: Джойс погодився на бій з Усиком

Джерело:твітер Джо Джойса
Олександр Усик та Джо Джойс досі не можуть визначити сильнішого у ринзі, тому спробували позмагатися у вправності на території соцмереж.
Протягом останніх днів 34-річний Усик заявляє, що хоче провести бій проти Джо Джойса в Україні. Українець заявив, що чекає Джойса у Києві на НСК "Олімпійський".
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35-річний Джойс з гумором сприйняв заклик Усика та заявив, що чекає українця у Великій Британії. Усик з відповіддю не забарився.
Олександр запевнив, що "зводить Джойса у школу" на Марсі. Британець прийняв виклик українця.
"Я готовий, Усик", – відповів Джойс та додав своє обличчя до космонавта на "червоній планеті".