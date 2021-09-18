Маркевич прокоментував відсутність Маліновського у заявці України Петракова
Джерело:Meta-ratings.com.ua
Олександр Петраков оголосив заявку збірної України на матчі відбору чемпіонату світу-2022. У ній не знайшлось місця футболісту Аталанти Руслану Маліновському.
"Потрібно було домовлятись"
70-річний спеціаліст поділився враженнями від списку гравців, які візьмуть участь у жовтневих поєдинках. Мирон Маркевич висловив свою думку щодо відсутності Руслана Маліновського.
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Він зазначив, що склад збірної України обирає лише головний тренер. Тому саме він буде нести відповідальність за результат. До нього не буде питань, якщо у жовтні українські футболісти переможуть у двох матчах.
З ким зіграють "синьо-жовті"
- 9 жовтня. Фінляндія – Україна
- 12 жовтня Україна – Боснія і Герцеговина
Маркевич вважає, якщо у Петракова таки є напружені стосунки з Маліновським, тому обом сторонам потрібно було домовлятись. У складі збірної України немає багато гравців, які виступають за топові іноземні чемпіонати.
Не включення Руслана Маліновського – це вибір Олександра Петракова, саме він відповідає за результат. На мій погляд, Петракову, якщо все ж, була якась напруженість у відносинах з Маліновським, потрібно було домовлятися. Тим більше, що серед українців на пальцях однієї руки можна перерахувати футболістів, які грають в європейських топ-чемпіонатах,
– заявив Маркевич.
Між Петраковим та Маліновським пробігла чорна кішка
- Футболіст Аталанти за два відбіркові матчі чемпіонату світу-2022 провів у "синьо-жовтій" футболці менше тайму. Тоді в інтернеті поширилась інформація, що між Маліновським та Петраковим конфлікт.
- Раніше ці слова прокоментувала дружина футболіста. Роксана запевнила, що у її чоловіка немає жодних напружених стосунків із тренерським штабом збірної України.
- Руслан достроково покинув розташування збірної перед контрольним спарингом із чехами. Разом із ним поїхали – Андрій Пятов, Микола Матвієнко, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Ілля Забарний та раніше ще Ігор Харатін.
- Новий тренер України зробив різке висловлювання на поведінки Руслана у національній команді.
- Маліновський вперше прокоментував такі слова Петракова. Футболіст зазначив, що ввічливо запитався, чи може він покинути збірну до матчу з Чехією на що отримав схвальну відповідь.