Ситуація не критична, – Маркевич розповів про кадрові проблеми Карпат перед стартом сезону

Львівські Карпати провели спаринг проти рівненського Вереса напередодні старту нового сезону-2023/2024. Товариський матч на стадіоні "Україна" закінчився перемогою "левів" 2:1.

У складі Карпат забивали Підлепенець та Галенков. Відставання до мінімуму скоротив гравець, який перебуває на перегляді у Вересі.

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Побачив два різні тайми

Мирон Маркевич оцінив гру своєї команди у товариському матчі проти рівнян. Новий тренер Карпат заявив, що побачив на футбольному полі від своїх підопічних два різних тайми. Якщо до футболістів, які грали до перерви, тренер претензій не мав, то у другому таймі гравці ротації залишили по собі неоднозначне враження.

Легендарний наставник розповів, що найбільше йому не сподобалось у грі команди – низька реалізація гольових моментів.

Також перед стартом Першої ліги України-2023/2024 Карпати зіткнулись із кадровими проблемами. Одразу четверо гравців не зможуть допомогти команді у першому турі проти Хуста.

Хотілося, щоб основні футболісти уникли пошкоджень. На жаль, після ужгородського збору я не можу розраховувати на чотирьох травмованих виконавців. З ними ситуація не критична, але в стартовому поєдинку з Хустом вони не допоможуть,

– сказав тренер "зелено-білих".

Навіть на тлі цих проблем Маркевич вже визначився зі стартовим складом команди на першу гру нового сезону.

Нагадаємо, що з приходом Мирона Богдановича, Карпати повністю перебудувались. У команду прийшли 16 нових футболістів. Серед них два легіонери. Також подейкують, що "леви" чекають на приїзд ще одного фактурного форварда, який за стилем схожий до колишнього нападник Карпат Батісти.