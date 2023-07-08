Львівський клуб підписав одного голкіпера, сімох захисників та півзахисників, а також одного футболіста нападу. Серед цих 16 новачків Карпат одразу два легіонери із Бразилії – Едуардо Сантос Соарес (півзахист) та Іґор Невес Алвес (напад).

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Маркевич має бути задоволений

Мирон Маркевич після повернення у Карпати займався кардинальною перебудовою команди. Зі старого складу залишились виступати у зелено-білій футболці лише 8 гравців. Із лідерами команди "леви" продовжили контракти.

Натомість керівництво клубу дало новому наставнику свободу на трансферному ринку, показавши, що повністю довіряють легендарному спеціалісту.

Хто став футболістом Карпат:

Андрій Кожухар – воротар (Земплін)

Богдан Векляк – захисник (Металург Запоріжжя)

Петро Долгов – захисник (вільний агент)

Олександр Мизюк – захисник (Металіст)

Павло Полегенько – захисник (Зоря)

Богдан Порох – захисник (Металіст)

Юрій Романюк – захисник (Металіст)

Тимофій Сухар – захисник (Скорук)

Єгор Демченко – півзахисник (Металіст)

Єгор Картушов – півзахисник (Металіст)

Владислав Клименко – півзахисник (Інгулець)

Ян Костенко – півзахисник (СК Полтава)

Кирило Матвєєв – півзахисник (Кремень)

Євген Підлепенець – півзахисник (Металіст)

Едуардо Сантос Соарес – півзахисник (Радуня)

Іґор Невес Алвес – нападник (Аль-Хамра)

Маркевич наголошував, що на зборах до команди на перегляд має прибути ще один легіонер із Бразилії. Клуб хоче підсилитись ще фактурним форвардом.

Відзначимо, що Карпати розпочали підготовку до сезону у Львові, а згодом вирушили в Ужгород, де вже провели два контрольні спаринги – проти Севлюша (6:0) та Хуста (2:4). Якраз з останнім "зелено-білі" зіграють у першому турі нового сезону Першої ліги України (28 липня).

Ще один товариський матч львів'яни провели перед виїздом у Закарпаття. На стадіоні "Україна" Карпати врятувались від поразки у грі проти Агробізнеса, який повертається у Першу лігу країни (1:1). Єдиний гол за "зелено-білих" забив капітан команди Денис Кожанов.

До слова. Підсилюються Карпати не лише склад команди. До клубу повернувся його колишній гравець Михайло Кополовець, який буде займатись селекцією "левів". Останні роки був спортивним директором у клубі УПЛ Минаї.