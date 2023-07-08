Львівський клуб підписав одного голкіпера, сімох захисників та півзахисників, а також одного футболіста нападу. Серед цих 16 новачків Карпат одразу два легіонери із Бразилії – Едуардо Сантос Соарес (півзахист) та Іґор Невес Алвес (напад).
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Маркевич має бути задоволений
Мирон Маркевич після повернення у Карпати займався кардинальною перебудовою команди. Зі старого складу залишились виступати у зелено-білій футболці лише 8 гравців. Із лідерами команди "леви" продовжили контракти.
Натомість керівництво клубу дало новому наставнику свободу на трансферному ринку, показавши, що повністю довіряють легендарному спеціалісту.
Хто став футболістом Карпат:
- Андрій Кожухар – воротар (Земплін)
- Богдан Векляк – захисник (Металург Запоріжжя)
- Петро Долгов – захисник (вільний агент)
- Олександр Мизюк – захисник (Металіст)
- Павло Полегенько – захисник (Зоря)
- Богдан Порох – захисник (Металіст)
- Юрій Романюк – захисник (Металіст)
- Тимофій Сухар – захисник (Скорук)
- Єгор Демченко – півзахисник (Металіст)
- Єгор Картушов – півзахисник (Металіст)
- Владислав Клименко – півзахисник (Інгулець)
- Ян Костенко – півзахисник (СК Полтава)
- Кирило Матвєєв – півзахисник (Кремень)
- Євген Підлепенець – півзахисник (Металіст)
- Едуардо Сантос Соарес – півзахисник (Радуня)
- Іґор Невес Алвес – нападник (Аль-Хамра)
Маркевич наголошував, що на зборах до команди на перегляд має прибути ще один легіонер із Бразилії. Клуб хоче підсилитись ще фактурним форвардом.
Відзначимо, що Карпати розпочали підготовку до сезону у Львові, а згодом вирушили в Ужгород, де вже провели два контрольні спаринги – проти Севлюша (6:0) та Хуста (2:4). Якраз з останнім "зелено-білі" зіграють у першому турі нового сезону Першої ліги України (28 липня).
Ще один товариський матч львів'яни провели перед виїздом у Закарпаття. На стадіоні "Україна" Карпати врятувались від поразки у грі проти Агробізнеса, який повертається у Першу лігу країни (1:1). Єдиний гол за "зелено-білих" забив капітан команди Денис Кожанов.