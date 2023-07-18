В составе Карпат забивали Пидлепенец и Галенков. Отставание до минимума сократил игрок, находящийся на просмотре в Вересе.

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Увидел два разных тайма

Мирон Маркевич оценил игру своей команды в товарищеском матче против ровенчан. Новый тренер Карпат заявил, что увидел на футбольном поле от своих подопечных два разных тайма. Если к футболистам, которые играли до перерыва, у тренера претензий не было, то во втором тайме игроки ротации оставили после себя неоднозначное впечатление.

Легендарный наставник рассказал, что больше всего ему не понравилось в игре команды – низкая реализация голевых моментов.

Перед стартом Первой лиги Украины-2023/2024 Карпаты столкнулись с кадровыми проблемами. Сразу четверо игроков не смогут помочь команде в первом туре против Хуста.

Хотелось, чтобы основные футболисты ушли от повреждений. К сожалению, после ужгородского сбора я не могу рассчитывать на четырех травмированных исполнителей. С ними ситуация не критичная, но в стартовом поединке с Хустом они не помогут,

– сказал тренер "зелено-белых".

Даже на фоне этих проблем Маркевич уже определился со стартовым составом команды в первую игру нового сезона.

Напомним, что с приходом Мирона Богдановича Карпаты полностью перестроились. В команду пришли 16 новых футболистов. Среди них два легионера. Также говорят, что "львы" ждут приезда еще одного фактурного форварда, который по стилю похож на бывшего нападающего Карпат Батисты.