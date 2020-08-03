Маркевич офіційно очолив "Маріуполь"
Український тренер Остап Маркевич очолив "Маріуполь". Контракт розрахований на 1 сезон.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
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Він замінив Олександра Бабича, з яким клуб не став продовжувати контракт. Він покинув приазовский клуб разом з тренерським штабом.
Тренерська кар'єра Остапа Маркевича
- Працював головним тренером у юніорській команді "Вільяреалу". І з клубом вигравав срібні медалі чемпіонату Іспанії. Тренував іспанців до 2019 року.
- 42-річний фахівець вже очолював клуби першої ліги "Агробізнес". Клуб не надто вдало виступав під керівництвом Остапа Маркевича. У жовтні 2019 року Остап Маркевич та "Агробізнес" домовилися про розірвання контракту за згодою обох сторін.
- Очолював "Чорноморець, але покинув одеситів через фінансові проблеми у клубі.