Український тренер Остап Маркевич очолив "Маріуполь". Контракт розрахований на 1 сезон.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Він замінив Олександра Бабича, з яким клуб не став продовжувати контракт. Він покинув приазовский клуб разом з тренерським штабом.

Тренерська кар'єра Остапа Маркевича