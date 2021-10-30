Маріуполь – Динамо 2:3

Голи: Мишньов, 4 (пен), Клименко, 90+1 – Сидорчук, 5, 68, Шапаренко, 29

Маріуполь та Динамо зіграли між собою в 1/8 фіналу Кубка України 27 жовтня. Тоді перемогли гості, двічі забивши в першому таймі. Наприкінці зустрічі Очеретько скоротив відставання у рахунку, але бодай зрівняти рахунок азовцям не вдалося.

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30 жовтня на обидві команди очікував матч чемпіонату. Саме тому Динамо не поверталося після першої гри до Києва, готуючись в Маріуполі.

І вже на початку зустрічі обидві команди порадували своїх вболівальників. Спочатку господарі поля заробили право на пенальті. Хоча для його призначення арбітру довелося скористатися VAR, щоб пересвідчитися, чи зіграв Сидорчук рукою у власному штрафному майданчику. Порушення було, і пенальті гол забив Мишньов.



Та вже за хвилину Сидорчук виправився за свою помилку – гарматним ударом метрів з 30 він забив у нижній кут воріт. пас під удар йому віддав Шапаренко.



А вже у середині першого тайму гол Шапаренка вивів Динамо вперед у цьому матчі. Після простріл уз флангу від Де Пени пробивав Циганков, але влучив у штангу. Турбаєвський невдало зіграв у власному штрафному, і Шапаренко першим опинився на добиванні, відправивши м'яч у ворота.



Вже за мить штанга врятувала Динамо від пропущеного голу.

У другому таймі Динамо старалося більше контролювати гру. Господарі поля відповідали на це своїми гострими контрвипадами. Тож небезпечні моменти виникали біля обох воріт. Але ударам бракло влучності.

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Зате влучним виявився ще один гарматний постріл, який завдав Сидорчук. Правда цього раз він пробив у верхній кут воріт. І знову Турбаєвський не зумів виручити свою команду.



Динамо могло спокійно доводити матч до перемоги. Натомість на першій компенсованій хвилині захисники зіграли недбало біля власних воріт, і Клименко один гол відквитав, скоротивши відставання в рахунку до мінімуму. Через це кінцівка матч видалася доволі нервовою для обох команд.



Але забити третій гол в цьому матчі господарям не вдалося. Тож Маріуполь зазнав 11-ї поразки в цьому сезоні УПЛ та залишився на дні турнірної таблиці. Динамо ж залишилося першим.