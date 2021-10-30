Вже на третій хвилині матчу у ворота Динамо було призначено пенальті. Правда, щоб розгледіти порушення правил, арбітру зустрічі Віталію Романову довелося скористатися допомогою VAR. Відеоповтор засвідчив, що Сергій Сидорчук зіграв рукою у власному штрафному майданчику.

Варте уваги Лідер київського Динамо вдруге став батьком: чутливе фото

Виконувати пенальті пішов Дмитро Мишньов. Він пробив у лівий від себе кут воріт. Голкіпер Динамо Георгій Бущан був близьким до того, щоб відбити м'яч, але не дотягнувся.

Відео голу Мишньова



А вже за хвилину Сидорчук "виправився" – він гарматним ударом метрів з 30 пробив потужно у кут воріт Микити Турбаєвського. Голкіпер хоч і стрибнув, та було запізно. Для Сидорчука цей гол став першим в цьому сезоні за Динамо.

Відео голу Сидорчука