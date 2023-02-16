Без ризику випила шампанського: Бех-Романчук завоювала бронзу змагань, достроково знявшись з них

Українська легкоатлетка вирішила не ставити під ризик своє здоров'я. Попри це Марині вдалось здобути нагороду на змаганнях.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук провела свій третій старт у 2023 році, а також другий у потрійному стрибку. Це сталося на турнірі серії World Athletics Indoor Tour у французькому місті Льєвен.

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Не завжди варто ризикувати

Марина закінчила змагання достроково через проблеми зі здоров'ям. Конкретніше, то Бех-Романчук відчула дискомфорт у стопі після свого першого стрибка. Марина відмовилась продовжувати далі змагання, оскільки вирішила не гратись з травмою.

Бех-Романчук виконала тільки одну спробу, а змагання українка завершила з показником 14.01 метра. Проте цього результату Марині вистачило, аби посісти третє місце на змаганнях та завоювати бронзу турніру. Перші місця розіграли Лідагміс Повеа та Леяніс Перес-Ернандес. Кубинки знову оформили переможний дубль – Повеа встановила особистий рекорд, стрибнувши на 14.81 метра і перемогла у змаганнях, а Перес-Ернандес фінішувала другою з результатом 14.65 метра.

Українська легкоатлетка зазначила, що сподівається вирішити усі проблеми зі здоров'ям впродовж сезону. Через травму стопи українська стрибунка поставила під сумнів готовність змагатися на чемпіонаті Європи у приміщенні, який відбудеться на початку березня у Стамбулі.

Досягнення Бех-Романчук