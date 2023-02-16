Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук провела свой третий старт в 2023 году, а также второй в тройном прыжке. Это произошло на турнире серии World Athletics Indoor Tour во французском городе Льевен.

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Не всегда стоит рисковать

Марина закончила соревнование досрочно из-за проблем со здоровьем. Конкретнее, Бех-Романчук почувствовала дискомфорт в стопе после своего первого прыжка. Марина отказалась продолжать соревнования, поскольку решила не играть с травмой.

Бех-Романчук провела только одну попытку, а соревнование украинка завершила с показателем 14.01 метра. Однако этого результата Марине хватило, чтобы занять третье место на соревнованиях и завоевать бронзу турнира. Первые места разыграли Лидагмис Повеа и Леянис Перес-Эрнандес. Кубинки снова оформили победный дубль – Повеа установила личный рекорд, прыгнув на 14.81 метра и победив в соревнованиях, а Перес-Эрнандес финишировала второй с результатом 14.65 метра.

Украинская легкоатлетка отметила, что надеется решить все проблемы со здоровьем в течение сезона. Из-за травмы стопы украинская прыгунка поставила под сомнение готовность соперничать на чемпионате Европы в помещении, который состоится в начале марта в Стамбуле.

Достижения Бех-Романчук