"Цій країні не місце серед цивілізованого світу": Бех-Романчук засудила допуск росіян до ОІ

Намагання МОК залучити спортсменів з держав-агресорів до міжнародних змагань викликало цілком прогнозовану реакцію засудження. Висловила свою позицію з цього питання і чемпіонка Європи Марина Бех-Романчук.

Військова агресія Росії та її союзника Білорусі проти України триває майже рік. Втім, Міжнародний олімпійський комітет вирішив, що настав час послабити санкції проти терористів.

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Чиновники комітету закрили очі на сотні загиблих українських спортсменів, зруйновану внаслідок бомбардувань спортивну інфраструктуру України і увімкнули стару платівку про "спорт внє політікі".

Сотні спортсменів вимушені тренуватися за межами України

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук різко засудила намагання МОК повернути варварів до цивілізації.

"Кожен спортсмен – це обличчя своєї країни. І спорт не поза політикою.

За останні тижні загинуло так багато спортсменів, в тому числі людина яку я знала особисто! Це спортсмени які могли далі тренуватись та будувати своє життя, але вони його віддали заради нашої свободи.

Сотні зруйнованих життів, зруйнованих спортивних об’єктів, сотні спортсменів вимушені тренуватись та шукати спортивні бази поза межами України, а тисячі залишаються тренуватись вдома! Маючи жахливі умови без світла, тепла і відчуття безпеки", – написала Бех-Романчук у Instagram.

Бех-Романчук: Як взагалі може йти мова про допуск російських та білоруських спортсменів

Чемпіонка Європи запросила усіх прибічників повернення росіян приїхати в Бахмут і на власні очі побачити варварство російської армії.

"Я залюбки запрошую всіх хто говорить що "спорт поза політикою" відвідати Бахмут та потренуватись там на легкоатлетичній базі, де я перебувала на тренувальних зборах, чи відвідати Харків і сходити на тренування у плавальний басейн і готуватись там до Олімпійських Ігор, чи просто пройти цей важкий шлях який проходять всі українські спортсмени!

Я кожного дня читаю новини і не усвідомлюю як взагалі може йти мова про допуск російських та білоруських спортсменів. Людей які підтримали війну або просто мовчать, а тим часом їхня країна робить геноцид мого народу та знищує все на своєму шляху", – заявила титулована легкоатлетка.

Марина Бех-Романчук виступила проти повернення спортсменів з Росії та Білорусі до змагань, адже ці країни несуть лише війну і смерть.

"Ми чудово розуміємо яку роль відіграє спорт у політиці і наскільки він важливий для кожної країни!

І ми повинні відстоювати свою позицію що до недопуску атлетів країни агресора до міжнародних змагань, а особливо Олімпійських Ігор 2024. Спорт – це про мир. А ця країна несе лише війну та біль, і вже майже рік намагається знищити мій дім. Цій країні не місце серед цивілізованого світу!", – написала Марина Бех-Романчук.