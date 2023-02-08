Военная агрессия России и ее союзника Беларуси против Украины длится почти год. Впрочем, Международный олимпийский комитет решил, что пора ослабить санкции против террористов.

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Чиновники комитета закрыли глаза на сотни погибших украинских спортсменов, разрушенную в результате бомбардировок спортивную инфраструктуру Украины и включили старую пластинку о "спорте вне политики".

Сотни спортсменов вынуждены тренироваться за пределами Украины

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук резко осудила попытки МОК вернуть варваров в цивилизацию.

"Каждый спортсмен – это лицо своей страны. И спорт не вне политики.

За последние недели погибло так много спортсменов, в том числе человек, которого я знала лично! Это спортсмены, которые могли дальше тренироваться и строить свою жизнь, но они ее отдали ради нашей свободы.

Сотни разрушенных жизней, разрушенных спортивных объектов, сотни спортсменов вынуждены тренироваться и искать спортивные базы вне Украины, а тысячи остаются тренироваться дома! Имея ужасающие условия без света, тепла и ощущения безопасности", – написала Бех-Романчук в Instagram.

Бех-Романчук: Как вообще может идти речь о допуске российских и белорусских спортсменов

Чемпионка Европы пригласила всех сторонников возвращения россиян приехать в Бахмут и своими глазами увидеть варварство российской армии.

"Я охотно приглашаю всех кто говорит что "спорт вне политики" посетить Бахмут и потренироваться там на легкоатлетической базе, где я находилась на тренировочном сборе, посетить Харьков и сходить на тренировку в плавательный бассейн и готовиться там к Олимпийским Играм, или просто пройти этот тяжелый путь, который проходят все украинские спортсмены!

Я каждый день читаю новости и не осознаю, как вообще может идти речь о допуске российских и белорусских спортсменов. Людей, которые поддержали войну или просто молчат, а между тем их страна делает геноцид моего народа и уничтожает все на своем пути", – заявила титулованная легкоатлетка.

Марина Бех-Романчук выступила против возвращения спортсменов из России и Белоруссии в соревнования, ведь эти страны несут только войну и смерть.

"Мы прекрасно понимаем, какую роль играет спорт в политике и насколько он важен для каждой страны!"

И мы должны отстаивать свою позицию по недопуску атлетов страны агрессора к международным соревнованиям, особенно Олимпийских Игр 2024. Спорт – это о мире. А эта страна несет только войну и боль, и почти год пытается уничтожить мой дом. Этой стране не место среди цивилизованного мира!", – написала Марина Бех-Романчук.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский также пригласил Томаса Баха посетить Бахмут. Впрочем, МОК в присущем бюрократическом стиле отказался от поездки в разрушенный россиянами город.