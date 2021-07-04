Марина Бех-Романчук взяла "бронзу" на етапі Діамантової ліги
Джерело:Diamond League
Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук здобула нагороду на 5 етапі Діамантової ліги у Стокгольмі (Швеція). Марина продемонструвала третій результат.
Бех-Романчук знову на п'єдесталі пошани
Бех-Романчук кваліфікувалася у фінал з четвертого місця. У фіналі найкращою спробою Марина виявилася третя – 6 метрів та 79 сантиметрів.
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Цей результат дозволив Марині здобути третю сходинку.
Від срібної медалі, яку здобула сербка Івана Шпанович, Бех-Романчук відділили всього 4 сантиметри. Сербка продемонструвала свій найкращий результат в останній спробі.
Перемогу ж здобула німкеня Малайка Міхамбо, яка продемонструвала результат 7.02 метра.
Результати стрибків у довжину
1. Малайка Міхамбо (Німеччина) – 7,02 м
2. Івана Шпанович (Сербія) – 6,85 м
3. Марин Бех-Романчук (Україна) – 6,79 м
Потужний рік для Бех-Романчук
- Для Бех-Романчук це вже 5 нагорода у 2021 році. Марина розпочала рік, здобувши "срібло" на турнірі ISTAF Indoor 2021 у німецькому Берліні.
- На початку березня Бех-Романчук вдалося стати чемпіонкою Європи. Після цього Марина здобула "бронзу" у Словаччині.
- На етапі Діамантової ліги в Італії українці вдалося завоювати також "бронзу".