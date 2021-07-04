Марина Бех-Романчук взяла "бронзу" на етапі Діамантової ліги

Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук здобула нагороду на 5 етапі Діамантової ліги у Стокгольмі (Швеція). Марина продемонструвала третій результат.

Бех-Романчук знову на п'єдесталі пошани

Бех-Романчук кваліфікувалася у фінал з четвертого місця. У фіналі найкращою спробою Марина виявилася третя – 6 метрів та 79 сантиметрів.

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Цей результат дозволив Марині здобути третю сходинку.

Від срібної медалі, яку здобула сербка Івана Шпанович, Бех-Романчук відділили всього 4 сантиметри. Сербка продемонструвала свій найкращий результат в останній спробі.

Перемогу ж здобула німкеня Малайка Міхамбо, яка продемонструвала результат 7.02 метра.

Результати стрибків у довжину

1. Малайка Міхамбо (Німеччина) – 7,02 м

2. Івана Шпанович (Сербія) – 6,85 м

3. Марин Бех-Романчук (Україна) – 6,79 м

Потужний рік для Бех-Романчук