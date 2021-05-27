Марченко зупинився за крок від основної сітки Ролан Гаррос

Ілля Марченко вслід за Сергієм Стаховським вилетів із кваліфікації Ролан Гаррос. Український тенісист не зміг у фіналі здолати Ботіка ван де Зандсхулпа з Нідерландів.

Ілля Марченко (Україна) – Ботік ван де Зандсхулп (Нідерланди) 0:2 (1:6, 2:6)

Українець у двох сетах легко віддав перемогу супернику. Тенісисти провели на корті 1 годину 13 хвилин. Перша партія розпочалась катастрофічно. Марченко віддав нідерландцю 5 геймів поспіль. Шостий залишився за українцем, але він став першим та єдиним для Іллі у першому сеті – 1:6.

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У другій партії український тенісист теж не зміг нічого протиставити Зандсхулпу. Українець взяв лише два гейми та поступився супернику з рахунком 2:6.

За матч Марченко не виконав жодної подачі на виліт, допустився двох подвійних помилок та відіграв 3 із 7 можливих брейків. Показник виграних очок на першій подачі склав лише 43%.