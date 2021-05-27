Ілля Марченко (Україна) – Ботік ван де Зандсхулп (Нідерланди) 0:2 (1:6, 2:6)
Українець у двох сетах легко віддав перемогу супернику. Тенісисти провели на корті 1 годину 13 хвилин. Перша партія розпочалась катастрофічно. Марченко віддав нідерландцю 5 геймів поспіль. Шостий залишився за українцем, але він став першим та єдиним для Іллі у першому сеті – 1:6.
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У другій партії український тенісист теж не зміг нічого протиставити Зандсхулпу. Українець взяв лише два гейми та поступився супернику з рахунком 2:6.
За матч Марченко не виконав жодної подачі на виліт, допустився двох подвійних помилок та відіграв 3 із 7 можливих брейків. Показник виграних очок на першій подачі склав лише 43%.
- Марченко вилетів за крок до основної сітки Ролан Гаррос. Ілля втретє у кар'єрі грав у фіналі відбору на кортах Парижа, але проходив у основу через кваліфікацію лише одного разу. Ставалось це у 2015 році.
- Інший українець Сергій Стаховський теж завершив свої виступи. Досвідчений 35-річний тенісист 26 травня у півфіналі програв Таро Даніелю з Японії.