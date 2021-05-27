Илья Марченко (Украина) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) 0:2 (1:6, 2:6)
Украинец в двух сетах легко отдал победу сопернику. Теннисисты провели на корте 1 час и 13 минут. Первая партия началась катастрофически. Марченко отдал голландцу 5 геймов подряд. Шестой остался за украинцем, но он стал первым и единственным для Ильи в первом сете – 1:6.
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Во второй партии украинский теннисист тоже не смог ничего противопоставить Зандсхулпу. Украинец взял только два гейма и уступил сопернику со счетом 2:6.
За матч Марченко не выполнил ни одной подачи на вылет, допустил две двойные ошибки и сыграл 3 из 7 возможных брейков. Показатель выигранных очков на первой подаче составил лишь 43%.
- Марченко вылетел в шаге от основной сетки Ролан Гаррос. Илья третий раз в карьере играл в финале отбора на кортах Парижа, но проходил в основу через квалификацию лишь однажды. Случилось это в 2015 году.
- Другой украинец Сергей Стаховский тоже завершил свои выступления. Опытный 35-летний теннисист 26 мая в полуфинале проиграл Таро Даниэлю из Японии.