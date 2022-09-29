Лунін теж причетний: голкіпер, який захищав Україну у ЗСУ, отримав відзнаку в Іспанії

Український голкіпер Микита Федотов повертається до улюбленої гри мільйонів. Після кількох місяців захисту країни футболіст отримав відзнаку від авторитетного видання Іспанії.

Дивився в обличчя ворогу

Микита Федотов отримав приз фейр-плей імені Антоніо Пуерти та Даніеля Харке. Іспанське видання таким вчинком висловила свою солідарність із українцями, які щодня підтримують та допомагають рідній країні воювати проти росії.

Читайте також Коли запрацювала ворожа авіація, подумав, що це кінець, – український воротар про бої на фронті

Відзначимо, що 22-річний воротар із України з кінця серпня 2022 року виступає за іспанську Понферрадіну Б. Микита нарешті може повернутись до гри у футбол. Адже до цього протягом кількох місяців боронив Україну у лавах ЗСУ. Федотов показав себе справжнім чоловіком та патріотом, ставши на захист рідної країни у війні проти безжального ворога.

Таку ж нагороду від Marca отримав інший український голкіпер Андрій Лунін. Воротар Реала не брав до рук зброю, але використовував свою популярність та висвітлював інформацію про воєнні дії в Україні. Дублер Тібо Куртуа постійно нагадує світу через іспанську пресу, що війна у нього країні ще не закінчилась.

Церемонію нагородження відвідав лише Федотов, адже Лунін 27 вересня провів свій другий поспіль матч за збірну України у Лізі націй. У двох поєдинках Андрій залишив свої ворота "на замку". Микита ж був присутній на урочистому заході та вкотре зі сцени закликав Європу не припиняти допомагати Україні.



Микита Федотов із нагородою від Marca / Фото іспанського видання