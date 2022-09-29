Смотрел в лицо врагу

Никита Федотов получил приз фейр-плей имени Антонио Пуэрты и Даниэля Харке. Испанское издание таким поступком выразило свою солидарность с украинцами, которые ежедневно поддерживают и помогают родной стране воевать против России.

Читайте также Когда заработала вражеская авиация, подумал, что это конец, – украинский вратарь о боях на фронте

Отметим, что 22-летний вратарь из Украины с конца августа 2022 года выступает за испанскую Понферрадину Б. Никита, наконец, может вернуться к игре в футбол. Ведь до этого в течение нескольких месяцев он защищал Украину в рядах ВСУ. Федотов показал себя настоящим мужчиной и патриотом, став на защиту родной страны в войне против безжалостного врага.

Такую же награду от Marca получил другой украинский голкипер Андрей Лунин. Вратарь Реала не брал в руки оружие, но использовал свою популярность и освещал информацию о военных действиях в Украине. Дублер Тибо Куртуа постоянно напоминает миру из-за испанской печати, что война в его стране еще не закончилась.

Церемонию награждения посетил только Федотов, ведь Лунин 27 сентября провел второй матч матча за сборную Украины в Лиге наций. В двух поединках Андрей оставил свои ворота "на замке". Никита же присутствовал на торжественном мероприятии и еще раз со сцены призвал Европу не прекращать помогать Украине.



Никита Федотов с наградой от Marca / Фото испанского издания