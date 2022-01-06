МанСіті хоче повернути Агуеро: в клубі вже придумали для нього спеціальну роль

Манчестер Сіті прогне повернути у структуру клубу свою колишню зірку Серхіо Агуеро. Зараз йому шукають відповідну посаду.

Серхіо Агуеро став справжньою легендою для Манчестер Сіті. З клубом він п'ять разів виграв чемпіонат Англії, забивши за десять сезонів 260 голів. Саме Агуеро забив переможний гол на 90+4 хвилині у ворота КПР 13 травня 2012 року, принісши титул переможця АПЛ команді вперше з 1968 року.

Та влітку 2021 року Агуеро покинув МанСіті вільним агентом та перейшов у Барселону. Але там заграти на високому рівні йому не вдалося – на заваді стали проблеми із серцем, через що йому довелося закінчити професійну кар'єру в 33 роки.

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Поки невідомо, чим Агуеро планує займатися надалі. Зараз він відпочиває в Південній Америці.

Натомість в Манчестер Сіті думають над тим, як би можна було залучити Агуеро до своєї діяльності. Один з варіантів – зробити його послом клубу. Поки в клубу є один такий посол – Майк Саммербі, який вигравав чемпіонат Англії з командою в 1968 році. Дещо сході функції виконують такі футболісти, як Джолеон Лескотт, Шон Райт-Філліпс та Майка Річардс.

Поки ж відомо, що Агуеро встановлять памятник біля стадіону команди, де вже встановлені статуї Венсана Компані та Давіда Сільви.