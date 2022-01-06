Серхио Агуэро стал настоящей легендой для Манчестер Сити. С клубом он пять раз выиграл чемпионат Англии, забив за десять сезонов 260 голов. Именно Агуэро забил победный гол на 90+4 минуте в ворота КПР 13 мая 2012 года, принеся титул победителя АПЛ команде впервые с 1968 года.

Но летом 2021 года Агуэро покинул МанСити свободным агентом и перешел в Барселону. Но там сыграть на высоком уровне ему не удалось – помешали проблемы с сердцем, из-за чего ему пришлось закончить профессиональную карьеру в 33 года.

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Пока неизвестно, чем Агуэро планирует заниматься дальше. В настоящее время он отдыхает в Южной Америке.

В Манчестер Сити думают над тем, как можно было бы привлечь Агуэро к своей деятельности. Один из вариантов – сделать его послом клуба. Пока у клуба есть один такой посол – Майк Саммерби, выигрывавший чемпионат Англии с командой в 1968 году. Несколько на востоке функции выполняют такие футболисты, как Джолеон Лескотт, Шон Райт-Филлипс и Майка Ричардс.

Пока же известно, что Агуэро будет установлен памятник возле стадиона команды, где уже установлены статуи Венсана Компани и Давида Сильвы.