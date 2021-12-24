МанСіті готує розпродаж футболістів, щоб купити Голанда: кого планують продати

Манчестер Сіті зараз змушене грати без центрального нападника. Однак в клубі планують на цю позицію придбати Ерлінга Голанда. І збирають для цього гроші.

МанСіті ще влітку 2021 року планував прибрати центрального нападника. Адже на той час вже було відомо, що Серхіо Агуеро покине команду та перейде в Барселону.

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Тоді в "містян" було 100 мільйонів фунтів стерлінгів на такий трансфер. І головною ціллю був Гаррі Кейн. Але Тоттенхем не відпустив свого форварда. Тож когось купити на цю позицію МанСіті не вдалося.

Та потреба нікуди не ділася. Особливо після того, як Ферран Торрес теж вирішив покинути команду. І теж перебратися в Барселону. Та на відміну від Агуеро, цього разу за гроші – Манчестер Сіті отримає 55 мільйонів євро за цей перехід. І саме гроші від цього трансферу і складуть основу для майбутньої купівлі нового нападника.

Головна ціль – Голанд

Тепер Манчестер Cіті націлений на покупку 21-річного норвезького форварда Ерлінга Голанда. І починає збирати гроші на цей трансфер.

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Окрім грошей за трансфер Торреса, сюди можуть додати доходи від ще трьох переходів:

Педро Порро в Спортінг. 22-річний захисник вже другий рік виступає в оренді за португальський клуб, який має право викупити його контракт з 8 мільйонів фунтів стерлінгів. Скоріш за все так і станеться, адже інтерес до гравця проявляє мадридський Реал. Відтак Спортінг може активувати опцію викупу, щоб одразу його перепродати.

Ко Ітакура в Шальке. Схожа ситуація і з японським захисником – він теж в оренді (але лише один рік). А його ціна складає 5 мільйонів фунтів стерлінгів.

Морган Роджерс в Борнмут. 19-літній нападник юнацької збірної Англії теж влітку 2021 року відправився в оренду. Але місце в старті Борнмута поки не здобув, та й забитими голами не відзначився. Але "вишеньки" можуть його викупити по закінченні сезону за 9 мільйонів фунтів стерлінгів. Хоча в орендній угоді є пункти, коли ця сума трансферу може зрости до 12 мільйонів фунтів стерлінгів.

Саме трансфери цих чотирьох футболістів повинні допомогти Манчестер Сіті зібрати гроші на купівлю Голанда. Але цього не вистачить. Адже Transfermarkt оцінює нападника в 150 мільйонів євро. Зважаючи, що його контракт з Боруссією розрахований до літа 2024 року, навряд чи "джемі" погодяться продати його дешевше. Тож шейхам з МанСіті доведеться шукати додаткові кошти на цей перехід.