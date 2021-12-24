МанСити еще летом 2021 года планировал убрать центрального нападающего. Ведь к тому времени уже было известно, что Серхио Агуэро покинет команду и перейдет в Барселону.

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Тогда у "горожан" было 100 миллионов фунтов стерлингов на такой трансфер. И главной целью был Гарри Кейн. Но Тоттенхэм не отпустил своего форварда. Поэтому кого-то купить на эту позицию МанСити не удалось.

Но нужда никуда не делась. Особенно после того, как Ферран Торрес тоже решил покинуть команду. И тоже перебраться в Барселону. Но в отличие от Агуэро, на этот раз за деньги – Манчестер Сити получит 55 миллионов евро за этот переход. И именно деньги от этого трансфера и составят основу для будущей покупки нового нападающего.

Главная цель – Холанн

Теперь Манчестер Сити нацелен на покупку 21-летнего норвежского форварда Эрлинга Холанна. И начинает копить деньги на этот трансфер.

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Кроме денег за трансфер Торреса, сюда могут добавить доходы от еще трех переходов:

Педро Порро в Спортинг. 22-летний защитник уже второй год выступает в аренде за португальский клуб, который имеет право выкупить его контракт с 8 миллионов фунтов стерлингов. Скорее всего так и произойдет, ведь интерес к игроку проявляет мадридский Реал. Поэтому Спортинг может активировать опцию выкупа, чтобы сразу его перепродать

Ко Итакура в Шальке. Похожая ситуация и с японским защитником – он тоже в аренде (но всего один год). А его цена составляет 5 миллионов фунтов стерлингов.

Морган Роджерс в Борнмут. 19-летний нападающий юношеской сборной Англии тоже летом 2021 года отправился в аренду. Но место в старте Борнмута пока не получил, да и забитыми голами не отметился. Но "вишенки" могут его выкупить по окончании сезона за 9 миллионов фунтов стерлингов. Хотя в арендной сделке есть пункты, когда эта сумма трансфера может вырасти до 12 миллионов фунтов стерлингов.

Именно трансферы этих четырех футболистов должны помочь Манчестер Сити собрать деньги на покупку Холанна. Но этого не хватит. Ведь Transfermarkt оценивает нападающего в 150 миллионов евро. Учитывая, что его контракт с Боруссией рассчитан до лета 2024 года, вряд ли "джеми" согласятся продать его дешевле. Поэтому шейхам из МанСити придется искать дополнительные средства на этот переход.