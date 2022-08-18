Манчестер Юнайтед проявив інтерес до лідера Динамо – ЗМІ
Джерело:твітер Ендрю Тодоса
Скаути Манчестер Юнайтед проявили інтерес до матчу Динамо – Бенфіка. Їх зацікавив один із лідерів киян.
Бущан зацікавив МЮ
Голкіпер національної команди та київського Динамо Георгій Бущан потрапив у сферу інтересів англійського клубу Манчестер Юнайтед.
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За інформацією джерела, скаути топ-клубу АПЛ відвідали матч киян у польському місті Лодзь проти Бенфіки у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, де спостерігали за грою голкіпера.
Крім того, інтерес до українського футболіста також виявляє англійський Вест Хем, за який раніше виступав Андрій Ярмоленко.До речі. 28-річний Георгій Бущан виступає за першу команду Динамо з 2011 року. Також на його рахунку 15 матчів за збірну України. Воротар був визнаний найкращим гравцем Динамо за підсумками липня.
Раніше повідомлялося, що скаути топ-клубів АПЛ проявили найбільший інтерес до центрального захисника "біло-синіх" Іллі Забарного. Також є зацікавленість до одного з лідерів команди Віктора Циганкова. Денис Попов та Микола Шапаренко входять у розширені трансферні списки англійських команд.
Шлях киян у кваліфікації ЛЧ
- Динамо вже здолало Фенербахче та Штурм у кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів. Останнім суперником "біло-синіх" стала Бенфіка.
- На жаль, клуб з Лісабону був не по зубах українській команді у першому матчі, який відбувся 17 серпня. "Орли" здобули перемогу з рахунком 0:2.
- Матч-відповідь за вихід у групу Ліги чемпіонів відбудеться 23 серпня в Лісабоні.