Манчестер Юнайтед проявив інтерес до лідера Динамо – ЗМІ

18 серпня 2022 , 15:52
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Джерело:

твітер Ендрю Тодоса

Скаути Манчестер Юнайтед проявили інтерес до матчу Динамо – Бенфіка. Їх зацікавив один із лідерів киян.

Бущан зацікавив МЮ

Голкіпер національної команди та київського Динамо Георгій Бущан потрапив у сферу інтересів англійського клубу Манчестер Юнайтед.

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За інформацією джерела, скаути топ-клубу АПЛ відвідали матч киян у польському місті Лодзь проти Бенфіки у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, де спостерігали за грою голкіпера.

Крім того, інтерес до українського футболіста також виявляє англійський Вест Хем, за який раніше виступав Андрій Ярмоленко.

До речі. 28-річний Георгій Бущан виступає за першу команду Динамо з 2011 року. Також на його рахунку 15 матчів за збірну України. Воротар був визнаний найкращим гравцем Динамо за підсумками липня.

Раніше повідомлялося, що скаути топ-клубів АПЛ проявили найбільший інтерес до центрального захисника "біло-синіх" Іллі Забарного. Також є зацікавленість до одного з лідерів команди Віктора Циганкова. Денис Попов та Микола Шапаренко входять у розширені трансферні списки англійських команд.

Шлях киян у кваліфікації ЛЧ

  • Динамо вже здолало Фенербахче та Штурм у кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів. Останнім суперником "біло-синіх" стала Бенфіка.
  • На жаль, клуб з Лісабону був не по зубах українській команді у першому матчі, який відбувся 17 серпня. "Орли" здобули перемогу з рахунком 0:2.
  • Матч-відповідь за вихід у групу Ліги чемпіонів відбудеться 23 серпня в Лісабоні.
Автор: Дарина Жданович