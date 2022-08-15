Інтерес англійських клубів

Перший матч закінчився мінімальною перемогою Динамо 1:0. Друга зустріч була більш результативною. Кияни вирвали звитягу у Штурма у додаткових таймах – 1:2. За інформацією журналіста Віктора Вацка, цю зустріч на власні очі переглянули чимало скаутів англійських клубів.

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Повідомляється, що на стадіоні були представники Евертона, де виступає Віталій Миколенко, Вест Хема, де пограв Андрій Ярмоленко, та Брентфорда, який підписав Єгора Ярмолюка.

Найбільший інтерес зі сторони англійських клубів привернутий до центрального захисника "біло-синіх" Іллі Забарного. 19-річний оборонець яскраво увірвався у дорослий футбол, швидко здобувши виклик у збірну України, де є одним із стабільних гравців основи.

Також є зацікавленість до одного з лідерів команди Віктора Циганкова.

Денис Попов та Микола Шапаренко входять у розширені трансферні списки англійських команд.