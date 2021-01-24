У неділю, 24 січня, Манчестер Юнайтед приймав на власному полі Ліверпуль у рамках 1/16 фіналу Кубка Англії. Господарі вирвали перемогу у непоступливої команди Юргена Клоппа.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль 3:2

Голи: Грінвуд, 26, Рашфорд, 48, Фернандеш, 78 – Салах, 18, 58

Команди вдруге за тиждень зустрілись на одному полі. Попередня зустріч завершилась "сухою" нічиєю 0:0. У не надто хорошому настрої до гри підійшли підопічні Юргена Клоппа. В АПЛ Ліверпуль ганебно програв Бернлі (0:1). А от МЮ переграло Фулхем (1:2), пише 24 канал.

Варто побачити В Англії голкіпер забив гол-шедевр прямим ударом з власних воріт: відео

На початку зустрічі складно було віддати перевагу одній з команд. Ліверпуль дещо активніше діяв в атаці, а "червоні дияволи" більше грали другим номером на полі. Однак гравці МЮ не відсиджувались весь час в обороні.

Блискучу техніку продемонстрував Грінвуд. Всі спроби його зупинити були марними, футболіст увірвався до штрафного майданчика та пробив, але м'яч пролетів повз стійку.

Захист МЮ та Ліверпуля грав надійно. Але на 18-й хвилині гості таки розмочили нулі на табло. Фірміно віддав ідеальну передачу з глибини поля на Салаха. Лідер атаки Ліверпуля зупинив м'яч та другим дотиком переграв голкіпера – 0:1.

Гол Салаха

Не довго раділи гості. Погба вигриз м'яч на власній частині поля, віддав передачу на Рашфорда. Вінгер побачив забігання Грінвуда на іншому фланзі та віддав розкішну верхову передачу. Гравець МЮ обробив дальній пас та теж досить таки легко вийшов переможцем у дуелі з воротарем Аліссоном – 1:1.

Результативний удар Грінвуда

"Червоні дияволи" мали чудовий шанс вийти вперед. Перспективний штрафний підійшов виконувати Погба, але удар француза просвистів в лічених сантиметрах від поперечини. На перерву команди пішли за рівного рахунку – 1:1.

Після відпочинку Погба отримав передачу на межі штрафного майданчика та завдав хорошого удару – м'яч пролетів поруч зі стійкою.

Підопічним Уле Гуннара Сульшера вдалось забити швидкий гол у другій 45-хвилинці. Рашфорд відгукнувся на передачу від партнера по команді. Він довго не думав та майстерним ударом вразив володіння Ліверпуля – 2:1. Всі три голи у матчі були дуже схожі між собою.

МЮ повів у рахунку

Мілнер був дуже близький до того, щоб записати своє прізвище на табло. М'яч, після його удару зблизька, пролетів над поперечиною.

Не пройшло і десяти хвилин, як гості зрівняли рахунок. Салах скористався "пожежею" біля воріт суперника, відгукнувшись на передачу у штрафному та легко переграв стража воріт МЮ – 2:2.

Дубль Салаха

Александер-Арнольд отримав передачу у штрафному майданчику, обробив м'яч і пробив у кут воріт. Хендерсон, завдяки чудовому сейву, став на заваді голу.

Салах опинився першим на м'ячі в штрафному майданчику та завдав неймовірного удару у центр воріт. Але знову Хендерсон був до нього готовий і виконав блискучий сейв.

На 78-й хвилині МЮ отримали перспективний штрафний. Фернандеш підійшов до м'яча та завдав бездоганного удару, пробивши у кут, куди кидався голкіпер – 3:2.

МЮ вийшов вперед

Рашфорд підхопив м'яч у штрафному майданчику та швидко завдав удару – Аліссон видав приголомшливий сейв.

Кавані мав чудову нагоду забити, відгукнувшись на простріл з флангу, але його удару головою з воротарського майданчика бракувало влучності – м'яч лише зачепив стійку володінь Ліверпуля.

У підсумку – 3:2 МЮ вирвав перемогу у Ліверпуля на власному полі. В 1/8 фіналу Кубка Англії "червоні дияволи" зіграють проти Вест Хема Андрія Ярмоленка.